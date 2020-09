Verstappen snel bij F1-debuut op Mugello, tweede in training achter Bottas

De eerste kennismaking met het circuit van Mugello in een Formule 1-wagen is Max Verstappen goed bevallen. De Nederlander reed met de Red Bull in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Toscane de tweede tijd. Met 1.17,927 was Verstappen minder dan vijfhonderdste van een tel langzamer dan Mercedes-coureur Valtteri Bottas.

De Formule 1 strijkt dit weekeinde voor het eerst voor een race neer in Mugello, het testcircuit van Ferrari op zo'n 35 kilometer van Florence. Een paar weken geleden bezocht Verstappen het prachtig gelegen circuit al voor wat ronden in een GT-wagen (sportwagen). Hij vond het bezoek nuttig en vrijdag profiteerde hij er waarschijnlijk van.

Harde band

De Nederlander was de harde band in het eerste deel van de training de snelste (1,19,017). Na alle problemen vorige week op het circuit van Monza, waar hij uitviel, een opsteker. Ook op de zachtste band had de Red Bull-coureur de vaart erin tijdens het laatste deel van de training.