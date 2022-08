Regenboogzebrapad beklad in Tholen: 'Als je ballen hebt doe je dit overdag'

In de Zeeuwse plaats Tholen is een regenboogzebrapad beklad. Het pad ligt er sinds afgelopen weekend en is door onbekenden aangelegd. De gemeente gaat de teksten en de kleuren verwijderen.

Het pad is gemaakt voor de 23-jarige Emma Smits uit Tholen. Zij kwam onlangs in het televisieprogramma Au Pairs uit de kast en vroeg zich af waarom er in haar gemeente nog geen regenboogzebrapad was. Onbekenden hebben daarop een bestaand zebrapad in Tholen in regenboogkleuren geschilderd en er de tekst 'for Emma' bij gezet.

De gemeente besloot dat het pad kon blijven liggen tot een regenbui de kleuren had weggespoeld.

Sodom en Gomorra

Maar vanochtend werden ineens teksten op het zebrapad ontdekt. De gekleurde banen zijn vermoedelijk vannacht beklad met religieuze verwijzingen als "Sodom en Gomorra".

Emma Smits zegt tegen Omroep Zeeland de bekladdingen kinderachtig en laf te vinden. "Diep van binnen raak je me er echt wel een beetje mee. Aan de andere kant denk ik: hoe zielig ben je dat je dit doet en hier tijd voor maakt. Doe het dan overdag, dan heb je ballen en dan laat je je mening zien."