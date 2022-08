Vanavond op tv: Miljarden voor koopkrachtherstel • Gascontracten met Gazprom • Gorbatsjov overleden

Is dit allemaal genoeg om te voorkomen dat veel huishoudens in grote financiële problemen raken? In de uitzending zetten we alle maatregelen die nu bekend zijn, en de reacties, op een rij.

Het minimumloon gaat in 2023 in één keer met 10 procent omhoog, sneller en meer dan eerder aangekondigd. De bijstandsuitkeringen en de AOW stijgen mee. Verder gaat voor lagere inkomens de inkomstenbelasting omlaag en wordt onder meer de verlaging van de accijnzen op brandstof voortgezet.

Het kabinet is het eens over een pakket aan maatregelen van meer dan 15 miljard euro om de koopkracht van de Nederlanders op peil te houden, zeggen bronnen tegen de NOS . Dat geld wordt wel pas volgend jaar uitgegeven.

Gemeenten willen gascontracten houden

Gemeenten die, gedwongen door minister Jetten van Klimaat en Energie, hun energiecontracten met de Nederlandse dochter van het Russische Gazprom opzeggen, moeten voor extreem hoge prijzen gas op de Europese gasmarkt kopen. Het idee van de minister was dat gemeenten dan de Russische staatskas niet meer spekken, maar hun geld komt alsnog deels terecht bij Poetin.

En dat had had niet gehoeven als gemeenten hun contract gewoon hadden gehouden, meldden we vorige week. Wat kunnen gemeenten nu het beste doen? We vragen het aan verschillende deskundigen. Te gast is CDA-Kamerlid Henri Bontenbal, die duidelijkheid wil van Jetten.