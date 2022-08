Vanavond op tv: Gascontracten met Gazprom • Gorbatsjov overleden

Gemeenten willen gascontracten houden

Gemeenten die, gedwongen door minister Jetten van Klimaat en Energie, hun energiecontracten met de Nederlandse dochter van het Russische Gazprom opzeggen, moeten voor extreem hoge prijzen gas op de Europese gasmarkt kopen. Het idee van de minister was dat gemeenten dan de Russische staatskas niet meer spekken, maar hun geld komt alsnog deels terecht bij Poetin.

En dat had had niet gehoeven als gemeenten hun contract gewoon hadden gehouden, meldden we vorige week. Wat kunnen gemeenten nu het beste doen? We vragen het aan verschillende deskundigen. Te gast is CDA-Kamerlid Henri Bontenbal, die duidelijkheid wil van Jetten.