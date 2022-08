Waterpoloërs op EK maar nipt ten onder tegen wereldkampioen Spanje

De Nederlandse waterpoloërs zijn bij het EK in Kroatië dichtbij een verrassend resultaat gekomen tegen Spanje, maar een stunt zat er net niet in. Oranje boog met 11-10 voor de regerend wereldkampioen.

Daar zag het overigens niet naar uit in de openingsfase. Spanje nam al snel een 2-0 voorsprong en liep in het tweede kwart met vier doelpunten op rij uit naar een 7-3 voorsprong.

Maar de ploeg van bondscoach Harry van der Meer, die in de eerste groepswedstrijd al indruk maakte met een 13-6 zege op Duitsland, liet zich niet van de wijs brengen. In het derde kwart profiteerde Nederland meermaals van een man-meer-situatie en verkleinde het de achterstand naar 9-7.

In de slotfase bracht Luuk Gielen, met drie treffers de topschutter, het verschil zelfs terug tot een goal. Heel even was de schrik zichtbaar in de ogen van de Spanjaarden, maar de gelijkmaker lieten ze niet meer toe.