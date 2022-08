Klein meisje overleden bij zwaarste hagelbui in 20 jaar in Catalonië

In de Spaanse autonome regio Catalonië is een meisje van anderhalf jaar om het leven gekomen nadat ze op haar hoofd was geraakt door een hagelsteen. Ze werd gewond naar een ziekenhuis in Girona gebracht waar ze is overleden, melden lokale media.

Nog eens vijftig mensen raakten gewond bij de hagelbui in de noordoostelijke regio, schrijft de krant El País. Ruim dertig slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. voornamelijk met hoofdwonden.

De Catalaanse president Aragonès heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van het meisje. "Ik ben pijnlijk getroffen door deze tragedie", schrijft hij op Twitter. "Een hele dikke knuffel."

IJsballen van 10 centimeter

De provincie Girona werd gisteravond een paar minuten lang geteisterd door de zware hagelbui. Volgens El País ging het om de zwaarste hagelbui die in twintig jaar tijd is geregistreerd in Catalonië.

Hagelstenen ter grootte van tennisballen, sommige bijna tien centimeter groot, lieten een spoor van vernieling achter in de buurt van de stad Girona.