Dodental ongeval Nieuw-Beijerland aangepast: ongeboren kind nu ook meegeteld

De gemeente Hoeksche Waard heeft het dodental van het ongeval met de vrachtwagen in Nieuw-Beijerland bijgesteld naar zeven. Een van de zes dodelijke slachtoffers die tot nu toe gemeld werden was hoogzwanger. In overleg met de familie spreekt de gemeente nu van "zeven slachtoffers waaronder één ongeboren kindje".

De politie sprak over zes doden, maar zondag zei burgemeester Aptroot al dat hij wilde spreken over zeven doden. Nu heeft de gemeente het dodental officieel bijgesteld.

Vandaag is een condoleanceregister geopend op twee gemeentehuizen in Hoeksche Waard. Ook is er sinds gisteren een online condoleanceregister. Aptroot schreef als eerste in de registers: "Het verlies is onmetelijk en het verdriet is immens groot. De Hoeksche Waard is diep geraakt, in diepe rouw. Laten we elkaar vasthouden en er voor elkaar zijn."

De vrachtwagen reed zaterdag in op een groep van tientallen mensen die onderaan een dijk een barbecue hielden. Naast de doden vielen er zeven gewonden. De chauffeur, een 45-jarige Spanjaard, bleef ongedeerd en zit vast. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijk en zwaar lichamelijk letsel.