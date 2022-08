Minimumloon volgend jaar 10 procent omhoog, dit jaar geen koopkrachtreparatie

Er beginnen details naar buiten te komen over het begrotingsakkoord dat het kabinet vannacht heeft gesloten. Bronnen zeggen dat er volgend jaar vele miljarden worden uitgegeven om de koopkracht van de Nederlanders op peil te houden. Naar verluidt gaat het om een ongekend groot pakket van meer dan 15 miljard euro.

Slecht nieuws is dat het kabinet tot de conclusie is gekomen dat het definitief niet mogelijk is om nog voor dit jaar extra ondersteuningsmaatregelen te nemen.

Na afloop van het nachtelijk beraad wilden de betrokkenen geen details prijsgeven, maar nu blijkt dat het minimumloon volgend jaar in één keer met 10 procent omhoog gaat. Dat is sneller en meer dan verwacht, want het zou in drie stappen van 2,5 procent gaan.

Het minimumloon is gekoppeld aan uitkeringen als de bijstand en de AOW, dus ook die groepen gaan erop vooruit.

Lage accijns blijft

De verlaging van de accijnzen op brandstof zoals die nu al geldt, wordt voortgezet, net als de korting op de energieprijzen. Voor de lagere inkomens gaat de inkomstenbelasting omlaag. Tegelijkertijd gaat het kindgebonden budget, dat lage inkomens krijgen, flink omhoog. Ook andere toeslagen, zoals de huur- en zorgtoeslag, worden hoger.

Op die manier wil het kabinet niet alleen de lage inkomens ondersteunen, maar ook de middeninkomens. Onduidelijk is nog of het miljardenpakket voldoende is om alle koopkrachtverlies te compenseren. Premier Rutte en minister Kaag van Financiën hebben de afgelopen tijd steeds gezegd dat ze alleen de hardste klappen op kunnen vangen. "We zullen allemaal een beetje armer worden", zei Rutte eerder.

De rekening voor het pakket wordt vooral bij gelegd bij bedrijven en mensen met vermogen. Daarvoor gaat de belasting omhoog, zeggen de bronnen. Ook energiebedrijven als Shell en Exxon worden hoger aangeslagen. De zogeheten mijnbouwheffing die ze betalen voor het winnen van olie en gas gaat daarvoor omhoog.

Aan de andere kant heeft het kabinet ook meevallers: door de historisch hoge inflatie en de daardoor stijgende prijzen komt er meer btw binnen en ook de hoge gasprijzen zijn goed voor de schatkist.

Probleem bij uitvoeringsinstanties

Van verschillende kanten is de afgelopen tijd aangedrongen op nog meer koopkrachtreparatie dit jaar, omdat veel huishoudens nu al in grote problemen dreigen te komen. Maar volgens het kabinet is dat dus echt niet mogelijk, vooral omdat uitvoeringsinstanties als de Belastingdienst en het UWV zulke veranderingen niet op korte termijn kunnen doorvoeren.

De Miljoenennota wordt traditioneel op Prinsjesdag gepresenteerd door het kabinet. Dat is dit jaar op 20 september. Tot die tijd zullen de bewindspersonen er in het openbaar niets over zeggen.