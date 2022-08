Treinuitval in hele land door staking in zuiden en oosten

Hoewel het personeel van de NS vandaag alleen in het zuiden en oosten van het land staakt, is er in het hele land sprake van treinuitval. De NS verwacht dat dit de hele dag zo zal zijn.

"Het spoor is zo verweven dat we dit ook in andere delen van het land merken. Daarnaast ondervinden we naweeën van dinsdag", zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. Gisteren lag het treinverkeer in het hele land stil vanwege staking in het midden van het land.

"We hebben daardoor moeite gehad om treinen op de juiste plek te krijgen om te kunnen starten. Dit verklaart dat er treinen uitvallen en mogelijk ook korter zijn dan reizigers van ons gewend zijn." De NS adviseert om de reisplanner te raadplegen. Die is bijgewerkt.

Reizigers in het stakingsgebied wordt gevraagd hun reis uit te stellen of alternatief vervoer te kiezen. Treinen rijden tot grotere stations aan de rand van het stakingsgebied: Amersfoort, Zwolle, Ede-Wageningen, Rotterdam Centraal, Dordrecht en Geldermalsen.

Weinig impact op ochtendspits

De staking leidde vanochtend niet tot drukte op de snelwegen. Op het hoogtepunt stond er 81 kilometer file in de ochtendspits. De ANWB hield al rekening met wat minder drukke snelwegen, omdat het zuiden van het land nog zomervakantie heeft.

Het is de vijfde en laatste dag van de estafettestaking bij NS. De vakbonden FNV, CNV en VVMC hadden opgeroepen tot de acties omdat onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen. Ze sluiten meer acties niet uit als het spoorbedrijf niet ingaat op hun looneisen.