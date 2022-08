'Nabestaanden aanslag Spelen München krijgen 28 miljoen euro smartegeld'

Een akkoord over smartegeld voor de nabestaanden van de aanslag op Israëlische atleten bij de Olympische Spelen van 1972 in München lijkt aanstaande. Duitsland is bereid om 28 miljoen euro te betalen, meldt persbureau DPA. Over het bedrag wordt al jaren onderhandeld.

Nabestaanden hopen dat er een akkoord is voor 5 september. Op die dag is er in München een herdenkingsceremonie, omdat de aanslag dan vijftig jaar geleden heeft plaatsgevonden. In de nacht van 4 op 5 september gijzelden leden van de Palestijnse terroristische beweging Zwarte September elf Israëlische sporters en officials in het olympisch dorp in München.

Ze eisten vrijlating van honderden Palestijnse gevangen in Israël en een vrije aftocht. Bij de gijzeling en bij de mislukte bevrijdingsactie door de Duitse politie kwamen alle Israëliërs om het leven. Ook vijf gijzelnemers en een Duitse agent kwamen om.

Enorme fouten

In 1972 en 2002 betaalde Duitsland ongeveer 4,6 miljoen euro als humanitair gebaar voor de getroffenen. Daarnaast kwam er ongeveer een half miljoen euro binnen van het Nationaal Olympisch Comité en donaties van het Duitse Rode Kruis.

In 1994 eisten de families van de slachtoffers 40 miljoen mark (ongeveer 20,45 miljoen euro) schadevergoeding vanwege de enorme fouten bij het politieoptreden. De rechtszaak mislukte vanwege de verjaringstermijn.

Wat gebeurde er bij de Olympische Spelen in 1972? In deze video leggen we het kort uit: