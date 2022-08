Grote natuurbrand in De Peel van 20 hectare, advies om ramen en deuren te sluiten

In het natuurgebied De Peel bij Griendtsveen in Limburg woedt een grote natuurbrand. De brandweer is met zestien blusvoertuigen ter plaatse. Ook wordt er een blushelikopter ingezet en is er hulp van een brandweerteam uit Overijssel dat gespecialiseerd is in natuurbrandbestrijding, schrijft 1 Limburg.

Rond 08.00 uur stond ongeveer twee hectare grond in brand. Rond 11.30 uur ging het om 20 hectare, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Limburg-Noord, dat is 0,2 vierkante kilometer.

De brand is nog niet onder controle, zegt de Veiligheidsregio. "We zijn volop bezig om uitbreiding te voorkomen en creëren daarvoor een stoplijn." Met die grenslijn, die de brandweer nat houdt, probeert de brandweer het vuur tegen te houden. Het vuur is lastig te doven, omdat het gebied moeilijk te bereiken is, zegt de brandweer verder tegen de regionale omroep.

Om 06.30 uur werd er melding gedaan van de brand. Verder zijn er tot in de wijde omtrek rookwolken te zien. De Veiligheidsregio adviseert mensen om hun ramen en deuren te sluiten.

Beelden van de brand: