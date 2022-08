Grote natuurbrand in De Peel, tot nu toe twee hectare in brand

In het natuurgebied De Peel bij Griendtsveen in Limburg woedt een grote natuurbrand, meldt de brandweer Limburg-Noord. Die is met meerdere blusvoertuigen ter plaatste. Ook is er een blushelikopter opgeroepen. Rond 08.00 uur stond ongeveer twee hectare grond in brand.

Om 06.30 uur vanochtend werd er melding gedaan van de brand, schrijft 1Limburg. Ook zijn er volgens de regionale omroep tot in de wijde omtrek rookwolken te zien. Veiligheidsregio Limburg-Noord meldt dat de rook voornamelijk over onbewoond gebied trekt en is daarvan tot nu toe weinig overlast

Grond niet kurkdroog

Het is tot nu toe onduidelijk hoe de brand is ontstaan. De Veiligheidsregio laat weten dat het vuur aan het uitbreiden is. "We proberen dat te voorkomen door het te omsingelen", zegt een woordvoerder.

Het stuk dat nu in brand staat is redelijk groen, zegt de Veiligheidsregio. Het is voordelig dat de ondergrond niet kurkdroog is. Volgens de woordvoerder is dat een wezenlijk verschil met twee jaar geleden.