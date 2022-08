Justitie VS: team Trump hield geheime documenten verborgen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt bewijs te hebben dat documenten die voormalig president Trump uit het Witte Huis had meegenomen later zijn verborgen in zijn verblijf in Florida. Dat gebeurde volgens het ministerie om een onderzoek van de FBI tegen te werken. Een advocaat van Trump zou in juni agenten van de FBI "expliciet hebben verboden" om in dozen in een opslagruimte in zijn woning te kijken.

Dat meldt het ministerie in een nieuw stuk dat is ingediend bij een hoorzitting over het verzoek van Trump om een zogenoemde special master aan te stellen. Dat is een onafhankelijke partij die soms door een rechter wordt aangesteld in gevoelige zaken om toezicht te houden als documenten worden onderzocht. De zitting over die zaak vindt morgen plaats.

Eerste beeld

Het ingediende stuk van 36 pagina's bevat ook een opvallende foto, die in de VS prominent te zien is bij alle grote nieuwsmedia. Daarop zijn geheime en mogelijk zelfs topgeheime documenten te zien, die verspreid liggen op de vloer van het kantoor van Trump in zijn woning in Mar-a-Lago.

Het is de eerste keer dat er beeld is te zien van de inmiddels beladen stukken, die de aanleiding waren voor de inval bij Trump. Hijzelf typeert die operatie als onderdeel van een 'heksenjacht' op hem.

Zeker drie documenten die als topgeheim zijn geclassificeerd zijn geprint op briefpapier van het Witte Huis. Nieuwssite Politico spreekt van "een opzienbarende foto".