Justitie VS: team Trump hield documenten verborgen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat het bewijs heeft dat documenten die voormalig president Trump uit het Witte Huis had meegenomen later zijn verborgen in zijn verblijf in Florida. Dat gebeurde volgens het ministerie om een onderzoek van de FBI tegen te werken.

Een advocaat van Trump zou in juni agenten van de FBI "expliciet hebben verboden" om in dozen in een opslagruimte in zijn woning te kijken.

Dat meldt het ministerie in een nieuw ingediend stuk in een hoorzitting over het verzoek van Trump om een zogenoemde special master aan te stellen. Dat is een onafhankelijke partij die soms door een rechter wordt aangesteld in gevoelige zaken om toezicht te houden wanneer documenten worden onderzocht. De zitting over die zaak vindt morgen plaats.

Spionagewet overtreden

Deze toezichthouder zou op verzoek van Trump moeten beoordelen of de documenten die op 8 augustus bij een huiszoeking in Mar-a-Lago zijn meegenomen in de zaak geheim moeten blijven. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij bepaalde communicatie van de voormalig president.

Bij de huiszoeking hebben FBI-agenten ongeveer twintig dozen met daarin geheime documenten, ringmappen met foto's en een handgeschreven briefje in beslag genomen. Trump heeft mogelijk de Amerikaanse spionagewet overtreden door de stukken mee te nemen en thuis te bewaren.