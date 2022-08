Het leven van Diana in vijf foto's, 25 jaar na haar dood

Diana bij de kleuterschool in St. George's Square, Pimlico, London, waar ze als juf werkte - Alamy Limited

"Dit was achteraf misschien wel de periode waarin ze het gelukkigst was. Hier was ze nog de charmante, verlegen kinderjuf die als Lady Diana Spencer door het leven ging. In deze tijd kon ze nog vol van haar vrijheid genieten. Ze ging geregeld met vriendinnen op stap en woonde in een huis in het centrum van Londen. Het waren haar meest onbezorgde jaren en toen ze prins Charles ontmoette, dacht ze: ik stap een droomwereld binnen."

Diana wordt door haar vader Edward naar het altaar begeleid voor haar huwelijk met prins Charles in 1981, in St Paul's Cathedral - AFP

"In mijn documentaire zegt onder anderen de butler van Diana dat ze wist dat Camilla (Parker Bowles, minnares van Charles, red.) daar ergens tussen de mensen zat. Eigenlijk eindigde het sprookje hier al. Je ziet haar naar binnen lopen in St Paul's Cathedral in die grote, dramatische jurk en meteen heen en weer kijken. De hele wereld keek mee, maar zat dus te kijken naar een vrouw die de minnares van haar man zocht."

Diana in 1993 in zee bij het Caribische eiland Nevis met zonen William (voorgrond) en Harry (tweede van links) - AFP

"Diana was als moeder heel anders dan andere moeders in het koningshuis, die hun kinderen voornamelijk lieten opvoeden door nanny's. Zij was een warme moeder die hield van knuffelen en graag met haar zonen bijvoorbeeld naar het pretpark ging. Zo herinneren William en Harry zich haar ook. Ze was daardoor een frisse wind voor het koningshuis en maakte de afstandelijke royals wat menselijker."

De 'revenge dress' van prinses Diana die ze eind 1994 droeg in Londen - Alamy Limited

"Dit is haar befaamde revenge look. Diana droeg deze jurk heel bewust ten tijde van het beroemde interview van Charles in 1994 waarin hij zijn overspel bekende. Ze had haar auto ook expres iets verder weg laten parkeren, zodat ze wat langer moest lopen en dus veel op de foto werd gezet. Ze ging zich kleden als zichzelf. Het maakte haar een mode-icoon en het was een manier om aan Charles te laten zien: this is the new me. Dit is ook de Diana die met de pers speelde. Aan de ene kant waren paparazzi haar grootste vijand. Aan de andere kant wist ze heel goed dat je ze soms naar je hand moest zetten, want je kon er toch niet aan ontkomen."

Het wrak van de Mercedes S280 waarin Diana in 1997 om het leven kwam in Parijs, terwijl ze werd achtervolgd door paparazzi - AFP

"Ten tijde van haar overlijden had Diana eigenlijk net een jaar totale vrijheid van het Britse koningshuis, na de definitieve scheiding van Charles in 1996. Maar ze had dus ook geen bescherming meer en werd overal opgejaagd door paparazzi. Daarnaast was ze zoekende in haar liefdesleven en ook de mannen in haar leven wisten niet precies wat ze moesten met het leven in de schijnwerpers. Verder deed ze nog veel aan filantropie en bleef ze zich inzetten voor goede doelen, wat ze ook al deed als lid van het koningshuis. Daar heeft ze veel lof voor gekregen, maar ze was dus echt bezig met een zoektocht naar zichzelf. Die heeft ze nooit kunnen afronden." De dood van Diana op 31 augustus 1997 stortte het Verenigd Koninkrijk in diepe rouw. Een terugblik: