Wakker Dier: Schouten hield 'minder vlees'-boodschap uit campagne

Vicepremier Carola Schouten was er als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit persoonlijk verantwoordelijk voor dat het onderwerp vlees zo veel mogelijk uit een klimaatcampagne werd geweerd. Dat valt volgens Wakker Dier te concluderen op basis van overheidsdocumenten die de actiegroep in handen heeft gekregen na een beroep op de Wet open overheid (voorheen WOB).

Een jaar geleden bleek al dat de ministeries van Economische Zaken en LNV in 2019 een oproep om minder vlees te eten uit de campagne Iedereen doet wat hadden geschrapt. In nieuwe documenten die zijn vrijgekomen, is te lezen dat dit is gebeurd op aanwijzing van Schouten. Zij was minister van LNV van 2017 tot begin dit jaar. "Ik blokkeer alles wat maar gaat over vlees, naar wens van de minister. Dus het zal vast genoemd worden, maar wordt niet uitgewerkt of opgepakt", schreef een van haar ambtenaren in een intern bericht.

Ook komt naar voren dat een of meerdere berichten op sociale media ter goedkeuring aan de minister werden voorgelegd, wat impliceert dat het een gevoelig onderwerp was, stelt Wakker Dier. Verder wordt duidelijk dat Schouten zich zorgen maakte over een artikel van De Telegraaf, waarin vraagtekens werden gezet bij het verminderen van de vleesconsumptie.

"De minister reageerde dat ze zich had verbaasd over de thema's die er waren genoemd over landbouw: voedselverspilling en eiwitten/minder vlees. Ze verwees naar De Telegraaf van de afgelopen dagen en stelde dat het onderwerp eiwitten eigenlijk alleen maar schadelijk kan zijn voor het klimaatakkoord", schrijft een ambtenaar.

"Ik kan me de verbazing van de minister voorstellen", reageert een andere medewerker. "Het idee was om voedselverspilling en minder vlees te noemen in het rijtje minder douchen en minder vliegen, als onderdeel van een lijst van 30 handelingen die je als burger nu al/zelf kunt doen ihkv CO2 reductie. Gezien de recente publicatie in o.a. De Telegraaf lijkt me herbezinning op dit punt op zijn plaats."

In december 2019 is het advies om minder vlees te eten toch nog aan de campagnewebsite toegevoegd. De uitkomst was dat geadviseerd werd om een gevarieerder dieet te kiezen, met peulvruchten en noten als vervangers van vlees. Maar volgens Wakker Dier staat dat enkel op de website en is het onderwerp 'minder vlees' niet op radio en tv behandeld.

Schouten vond boodschap te negatief

Een woordvoerder van het ministerie van LNV zegt nu in een reactie dat Schouten ontkent dat ze het minder eten van vlees uit de campagne heeft gehouden. Wel vond ze "eet minder vlees" een te negatieve boodschap.

Vandaar dat uiteindelijk de keuze is gemaakt voor een positieve insteek met de oproep om vooral peulvruchten en noten te eten als bron van eiwit, zegt de woordvoerder. Die wijst nog wel op de context waarbinnen het besluit is genomen. Er broeide in 2019 al van alles in de agrarische sector vanwege de stikstofaanpak.

Uit onderzoek van Milieu Centraal blijkt dat vlees veel meer uitstoot oplevert dan bijvoorbeeld peulvruchten: