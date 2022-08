Inspecteurs wacht zware klus bij beschoten kerncentrale Zaporizja

De grootste kerncentrale van Europa werd in de eerste week van de Russische invasie ingenomen. Ook toen werd er over en weer geschoten op het enorme nucleaire complex.

Wat is er bekend over de beschietingen?

Dit alles maakt de inspectiemissie eveneens uitzonderlijk, zegt Mark van Bourgondiën, teamleider bij de Nederlandse Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. "Het is voor het IAEA volledig nieuw om in dit soort omstandigheden zo'n controle uit te voeren. In die zin wordt het afwachten wat er mogelijk is."

Ook in andere opzichten is de situatie uniek. Zo houden zo'n 200 Oekraïense medewerkers de kerncentrale onder dwang draaiende. Het complex wordt namelijk al bijna een half jaar bezet door Russische strijdkrachten.

Het is bizar en ongekend, daarover zijn experts het eens. "Een actieve nucleaire energiecentrale die beschoten wordt tijdens een internationaal conflict, dat is naar mijn weten nooit eerder voorgekomen", zegt Terry Gill, emeritus hoogleraar militair recht.

Vrijwel dagelijks zijn er berichten over artilleriebeschietingen of raketinslagen bij de kerncentrale Zaporizja in Oekraïne. Het klinkt haast onwerkelijk, oorlogsgeweld vlak bij kernreactoren. Na alle zorgelijke berichten moet de komende dagen eindelijk meer duidelijkheid komen over wat zich bij het complex heeft afgespeeld.

Er is vannacht hevig gevochten om de kerncentrale Zaporizja in Oekraïne, nabij de plaats Energodar. Een trainingscomplex op het terrein vloog daarbij in brand. De woordvoerder van de centrale zegt dat geen cruciale onderdelen zijn beschadigd. - NOS

Op satellietfoto's van afgelopen maandag is te zien dat het Russische leger inderdaad tanks en pantservoertuigen heeft opgesteld vlak bij kernreactoren. Verder is vastgesteld dat er schade is aan enkele bijgebouwen op het complex:

"Soms schieten de Russen vanachter de reactoren", zei een inwoners van Nikopol vorige week tegen The Kyiv Independent . "En soms komen ze aan de zijkant tevoorschijn om te schieten en rijden ze daarna weer terug in dekking." Talloze burgers zijn volgens de lokale autoriteiten bij dit soort aanvallen gedood.

Hoewel alleen al het plaatsen van tanks of artillerie vlak bij een kerncentrale verboden is in het humanitair oorlogsrecht, denkt het Kremlin er niet aan om troepen en materieel terug te trekken. Die zijn volgens Moskou nodig om het terrein te beschermen.

Want volgens de Russische lezing schiet het Oekraïense leger regelmatig op Zaporizja. Moskou beweert dat er afgelopen week meerdere mortieren zijn terechtgekomen op het terrein van de kerncentrale. Maar Kiev zegt dat het Russische leger die aanvallen in scène heeft gezet.

Vorige week waren twee van de zes reactoren enkele uren van het stroomnet afgesloten vanwege een brand bij een nabijgelegen kolencentrale. Volgens Energoatom, het Oekraïense staatsbedrijf voor kernenergie, was het vuur veroorzaakt door artilleriebeschietingen.

Er is onvoldoende bewijs om te concluderen wie verantwoordelijk is voor de mortierbeschietingen op het complex, concludeerde het Amerikaanse Institute for the Study of War onlangs. Maar aangezien Rusland de controle heeft over het terrein en vrij makkelijk bewijs zou moeten kunnen leveren voor hun claim, stelt het instituut dat de kans groter is dat de Oekraïense lezing klopt.

Ondanks alle beschietingen melden zowel de Russen als de Oekraïners dat alle veiligheidssystemen van de kerncentrale nog intact zijn. Voor zover bekend zijn geen van de zes reactoren direct geraakt.

Wat gaat het IAEA doen?

Het hoofddoel van de inspectie is vaststellen hoe de kerncentrale er precies aan toe is. Zijn alle systemen nog operationeel, is er schade, en wat is ervoor nodig om de veiligheidssituatie weer op peil te krijgen? Allemaal vragen waar de internationale experts antwoord op willen vinden.

Ook centraal staan het welzijn en functioneren van de Oekraïense medewerkers in de centrale. "We weten niet hoe het met ze gaat. Er zijn doden gevallen, er zijn mensen doodgeslagen", zei Petro Kotin, hoofd van het staatsbedrijf dat de Oekraïense kerncentrales beheert, maandagavond in Nieuwsuur.