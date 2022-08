Wekdienst 31/8: Laatste dag staking NS-personeel • Boerenorganisaties in gesprek met kabinet

Er zijn flinke perioden met zon en het blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Het warmst in Limburg. Er waait een matige noordoostenwind.

Goedemorgen! Het is de voorlopig laatste actiedag van het NS-personeel, boerenorganisaties gaan in gesprek met het kabinet over de stikstofcrisis.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Op de vijfde en voorlopig laatste actiedag van het NS-personeel rijden er geen NS-treinen in Oost- en Zuid-Nederland. Elders in het land rijden de treinen wel, reizigers moeten wel rekening houden met een langere reistijd en vaker overstappen.

Boerenorganisaties gaan in gesprek met het kabinet. Ook belangenbehartigers die voorheen weigerden schuiven aan bij stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Namens het kabinet zijn premier Mark Rutte en minister Staghouwer (Landbouw) en Van der Wal (Natuur en Stikstof) aanwezig.

De rechtbank in Rotterdam doet uitspraak in de zaak tegen Samir A., die wordt verdacht van het financieren van terrorisme. Hij zou geld naar IS-vrouwen in kampen in Syrië hebben gesluisd. Er is zes jaar tegen hem geëist. A. was vroeger prominent lid van de Hofstadgroep.

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom legt de gastoevoer via de Nord Stream-pijplijn naar Duitsland vanwege onderhoud voor zeker drie dagen stil. De sluiting leidt tot zorgen omdat niet zeker is of Gazprom daarna weer gas zal leveren. Duitsland beschuldigt Rusland ervan gastoevoer in te zetten als machtsmiddel.

Wat heb je gemist?

De coalitiepartijen en het kabinet hebben een akkoord bereikt over de begroting voor 2023. Even voor 05.30 uur meldden premier Rutte en minister Kaag van Financiën dat na een marathonoverleg van ruim veertien uur overeenstemming is bereikt.

Details over het akkoord wilden ze niet geven. Die volgen officieel over drie weken, op Prinsjesdag. Omdat de Raad van State nog naar de plannen moet kijken, was de deadline voor een akkoord vandaag.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit

Komend weekend is het weer zover: de Grand Prix van Zandvoort. Verslaggever Hasan Coşkun nam alvast een kijkje in het dorp. Hij kwam heel wat tegen: van de dubbelganger van Max tot iemand met een wel heel speciale WC.