Geen Russisch gas meer via Nord Stream 1 'vanwege onderhoud'

De Nord Stream 1-pijpleiding verbindt Rusland met Duitsland. De Duitse autoriteiten hebben vraagtekens bij de uitleg van Gazprom. Technisch gezien is er volgens de Duitse toezichthouder geen reden voor onderhoud. Ook de regering heeft twijfels geuit.

Sinds vannacht stroomt geen gas meer uit Rusland door de Nord Stream 1-pijpleiding door de Oostzee. Zoals aangekondigd heeft het Russische staatsbedrijf Gazprom de gastoevoer gestopt. Volgens Gazprom is onderhoud nodig; zaterdag zou weer gas moeten stromen.

In juli was er ook al een tijdelijke stop vanwege onderhoud. Gevreesd werd dat Rusland de gasleveringen niet zou hervatten, maar dat gebeurde wel. Ook nu zegt Kremlin-woordvoerder Peskov dat Rusland een betrouwbare partner is en dat er zaterdag gewoon weer gas stroomt.

Anders dan in juli zijn de zorgen in Duitsland nu minder groot, omdat het vullen van de gasopslagen voorspoedig gaat. Die zijn inmiddels voor 83 procent gevuld. Het doel was om voor 1 oktober op 85 procent te zitten.