Akkoord over begroting, maar hoofdrolspelers zwijgen

De coalitiepartijen en het kabinet hebben een akkoord bereikt over de begroting voor 2023. Even voor 05.30 uur meldden premier Rutte en minister Kaag van Financiën dat na een marathonoverleg van ruim veertien uur overeenstemming is bereikt.

Details over het akkoord wilden ze niet geven. Die volgen officieel over drie weken, op Prinsjesdag. Omdat de Raad van State nog naar de plannen moet kijken, was de deadline voor een akkoord vandaag.

Gistermiddag kwamen de fractievoorzitters van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie bij elkaar op het ministerie van Financiën. Aan het begin van de avond sloten premier Rutte, minister Kaag, vice-premier Schouten en staatssecretaris Van Rij van Financiën aan.

'Mooi pakket'

Een groot vraagstuk bij de onderhandelingen was de koopkracht. Die staat onder grote druk door de hoge inflatie. Rutte en Kaag houden de kaken dus nog even op elkaar, maar stellen dat het is gelukt om "een mooi pakket" samen te stellen dat de klap voor huishoudens moet opvangen.

Kaag noemde de besprekingen van de afgelopen dagen heel intensief. "We hebben er een tijdje aan besteed, maar het is een mooi afgewogen pakket", zei de D66-leider. Op de vraag waarom de sessie van vannacht zo lang duurde, zei Rutte dat de vraagstukken "heel complex" en omvangrijk zijn.

Morgenavond is er een extra ministerraad, waar het kabinet formeel zal instemmen met de begroting. De inhoud wordt bekendgemaakt op 20 september.