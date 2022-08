Treinstaking gaat door in zuiden en oosten, elders rijdt NS weer

Het treinverkeer van de Nederlandse Spoorwegen komt vanochtend weer op gang in het midden en noorden van Nederland. In het zuiden en oosten staakt NS-personeel opnieuw: daar rijden ook vandaag geen treinen. Reizigers in die regio's wordt gevraagd hun reis uit te stellen of alternatief vervoer te kiezen.

Treinen rijden tot grotere stations aan de rand van het stakingsgebied: Amersfoort, Zwolle, Ede-Wageningen, Rotterdam Centraal, Dordrecht en Geldermalsen. De reisplanner is bijgewerkt.

Anders dan gisteren rijden vandaag wel weer alle internationale treinen. Treinen stoppen niet op stations die in het stakingsgebied liggen. Zo slaat de intercity naar Berlijn de haltes in Apeldoorn, Deventer, Almelo en Hengelo over en gaat de intercity naar Brussel voorbij aan Breda.

Landelijke impact

Gisteren reden er in het hele land amper NS-treinen door een staking. Die trof eigenlijk alleen de regio midden, maar de impact daarvan werd zo groot geacht dat NS besloot ook elders geen treinen te laten rijden. Alleen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol was een pendeldienst.

NS waarschuwt dat het treinverkeer ook vandaag nog verstoord kan zijn doordat treinen niet altijd op de juiste plek staan.

De vakbonden FNV, CNV en VVMC hadden opgeroepen tot de acties omdat onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen. Ze sluiten meer acties niet uit als het spoorbedrijf niet ingaat op hun looneisen.