Man vast voor schietpartij Indianapolis die Nederlandse commando leven kostte

De politie in Indianapolis heeft een man van 22 aangehouden voor de schietpartij waardoor een Nederlandse militair om het leven is gekomen. De man, Shamar Duncan, is opgepakt op verdenking van moord.

De schietpartij was zaterdag bij een hotel in de Amerikaanse stad. Drie Nederlandse militairen raakten gewond; een van hen overleed later in het ziekenhuis. De Nederlanders, allemaal lid van het Korps Commandotroepen, waren in Indianapolis voor een oefening. Het incident gebeurde in hun vrije tijd.

De afgelopen dagen hebben zich meerdere mensen met getuigenissen en beelden gemeld bij de recherche. De politie wil niet ingaan op details, ook niet hoe ze de verdachte op het spoor zijn gekomen.

Maandag zei de burgemeester van Indianapolis al dat de politie "een goed beeld" heeft van wat er is gebeurd. Na een uitgaansruzie zouden de militairen naar het hotel zijn teruggekeerd; de schoten zouden vanuit een rijdende auto zijn gelost.