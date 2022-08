Weer minder mensen in bijstand, vooral daling bij jongeren

Het aantal mensen dat een bijstandsuitkering krijgt, is gedaald tot het laagste niveau sinds 2013. Eind juni waren er 401.000 bijstandsgerechtigden, ruim 22.000 minder dan een jaar eerder.

De relatief grootste daling ten opzichte van een jaar geleden was in de leeftijdsgroep tot 27 jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die groep telt 34.000 bijstandsontvangers. Vorig jaar zomer waren dat er nog 5000 meer.

Het aantal 45-plussers in de bijstand verminderde volgens het CBS duidelijk minder snel, met zo'n 2 procent. 45-plussers zijn onder de bijstandsgerechtigden de grootste groep.

Het aantal ontvangers van bijstand daalt weer sinds begin 2021. In het coronajaar 2020 was er nog een toename. In de CBS-cijfers is het aantal mensen dat de AOW-leeftijd bereikte niet meegenomen.