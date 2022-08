Leiders uiten respect voor 'moedige hervormer' Gorbatsjov

Leiders van over de hele wereld reageren bedroefd op het overlijden van Michail Gorbatsjov, de laatste leider van de Sovjet-Unie. Gorbatsjov stierf de afgelopen dag na een lang ziekbed in Moskou, op 91-jarige leeftijd.

De Russische president Poetin heeft volgens het Kremlin zijn medeleven betuigd. Later vandaag brengt hij zijn condoleances over aan de nabestaanden.

De Britse premier Johnson was een van de eerste westerse leiders die reageerde op de dood van Gorbatsjov. Johnson zegt dat hij de "moed en integriteit" die Gorbatsjov toonde bij het beëindigen van de Koude Oorlog bewonderde. "In tijden van Poetins agressie tegen Oekraïne blijft zijn onvermoeide toewijding aan het openen van de Sovjet-Unie een inspiratie voor ons allen", schrijft Johnson op Twitter.

Premier Rutte reageerde eveneens op Twitter. Hij noemt Gorbatsjov een "moedig hervormer met immense invloed op de geschiedenis".

Volgens VN-topman Guterres was Gorbatsjov een unieke staatsman. "De wereld heeft een wereldleider, toegewijde multilateralist en onvermoeibare pleitbezorger voor vrede verloren", schrijft hij.

In Duitsland wijst onder andere oppositiepartij CDU op de verdiensten van Gorbatsjov. De CDU is de partij van oud-bondskanselier Kohl, met wie Gorbatsjov in 1990 onderhandelde over de hereniging van Oost- en West-Duitsland na de val van de Berlijnse Muur. "Zonder hem was de Duitse eenwording niet mogelijk geweest", zegt de huidige leider Merz.