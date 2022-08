Oud-toezichthouder bij enquête: 'Minister nam oliebedrijven serieuzer dan ons'

De minister van Economische Zaken nam gaswinningsbedrijf NAM serieuzer dan zijn eigen toezichthouder. Die beschuldiging uitte oud-inspecteur generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen, Jan de Jong, in de openbare verhoren van de parlementaire enquête gaswinning Groningen. De Jong was tijdens de aardbeving in Huizinge, de zwaarste in Groningen ooit, de baas van de toezichthouder. De minister over wie hij het heeft, is Henk Kamp (VVD). Het indringende advies van het SodM in 2013 om de gaswinning te verminderen, omdat de aardbevingen te gevaarlijk werden, werd niet overgenomen door Kamp. De contacten tussen gaswinningsbedrijf NAM en het ministerie waren innig. "Dat er achter onze rug om een brief naar de minister ging, vond ik vreemd. We hadden het idee dat de NAM serieuzer werd genomen dan ons advies." De Jong vindt het nog altijd onbegrijpelijk dat het eigen advies niet meteen werd overgenomen. "Het willens en wetens niets doen met ons advies, het laten winnen van gas en zelfs meer laten winnen in 2013 verhoudt zich niet met de zorgplicht van het kabinet voor de Groningers." De Jong zei dat wantrouwen was ontstaan omdat beleid en toezicht tegenover elkaar stonden:

De Jong sprak ruim drie-en-een-half uur voor de parlementaire commissie. - NOS

Uit het verhoor van De Jong werd duidelijk dat er achter de schermen een grote machtsstrijd is geweest. Na Huizinge had het Staatstoezicht op de Mijnen erop aangedrongen om snel minder gas uit de grond te halen. Uit eigen onderzoek van het SodM na de Huizinge-beving was gebleken dat de aardbevingen steeds heviger konden worden en dat er een relatie was met de hoeveelheid gas die werd opgepompt. Maar hoewel de NAM die bevindingen op hoofdpunten deelde, was de NAM het er niet mee eens dat er minder gas gewonnen hoefde te worden. Onenigheid tussen KNMI, TNO en SodM Niet alleen waren SodM en de NAM het geregeld oneens, ook werd tijdens de tweede verhoordag van deze week duidelijk dat ook TNO en de seismologische afdeling van het KNMI moeite hadden met het Staatstoezicht. Maar over drie belangrijke conclusies bestond wel overeenstemming: dat de bevingen zwaarder konden worden dan tot die tijd bekend was, dat ze een probleem vormden voor de veiligheid van mensen en dat er een relatie was met de mate van gaswinning. "Die drie dingen zijn toch ernstig genoeg om iets te doen in Groningen?", vroeg Jan de Jong. Hij vindt en vond dat de minister had moeten ingrijpen. Ook Boelo en Annemarie zijn boos. Zij zijn de eigenaren van een monumentaal huis in het Groningse Drieborg, dat veel schade heeft. Als statement, omdat ze geen schadevergoeding krijgen, hebben ze het pand roze geverfd:

De eigenaren Boelo en Annemarie hebben hun monumentale huis in Drieborg uit frustratie roze geschilderd. Ze hebben veel schade aan hun huis, maar omdat het niet aantoonbaar door aardbevingen voortkomt, vallen ze onder geen enkele schadevergoeding. - NOS