Boeren alsnog om tafel met Remkes over stikstof na verandering agenda

Boerenorganisaties zijn morgen bereid tot een gesprek met het kabinet, waaronder een aantal belangenbehartigers die voorheen weigerden aan tafel te gaan met stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Dat meldt actiegroep Agractie, die namens meerdere boerenorganisaties toezegt er morgenochtend bij te zijn. Ook Farmers Defence Force (FDF) is bij het overleg aanwezig. De boeren zijn gisteren uitgenodigd voor een gesprek met Remkes. Het is het tweede gesprek dat hij voert met boerenorganisaties en het kabinet. Agractie en FDF zeiden in eerste instantie niet in te gaan op de uitnodiging, en deden een voorstel voor een overleg met een andere agenda. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt dat er geen bezwaren zijn om de agendapunten van de boeren toe te voegen. "Op deze manier is aan onze voorwaarden voldaan om een constructief gesprek te kunnen voeren dat hopelijk tot resultaat en een begin van herstel van vertrouwen zal leiden", reageert Agractie, dat net als onder andere landbouworganisatie LTO en een aantal sectorvakbonden aanwezig zal zijn. Namens het kabinet zijn premier Rutte en de ministers Van der Wal (Stikstof), Staghouwer (Landbouw) en Harbers (Infrastructuur) bij het gesprek. Eerder lieten Agractie en FDF verstek gaan Ruim drie weken geleden leidde Remkes ook al eens het gesprek met boerenorganisaties. Toen waren organisaties als LTO Nederland na lang wikken en wegen wel aanwezig, maar lieten actiegroepen Agractie en Farmers Defence Force verstek gaan. LTO bracht wel een boodschap over namens deze organisaties. Na afloop van dat overleg, op 5 augustus, zei Remkes dat er sprake was van "een stevige vertrouwenscrisis" in Nederland, die niet alleen betrekking heeft op het stikstofdossier. Daarom wilde hij een tweede gesprek om uit de impasse te komen. In de tussentijd heeft Remkes nog om de tafel gezeten met natuurorganisaties, gemeenten, provincies en waterschappen. Wat is stikstof en waarom is het een probleem?

