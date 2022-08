Griekspoor in drie sets onderuit tegen Coria in eerste ronde US Open

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd de eerste ronde van de US Open door te komen. De 26-jarige Nederlander - net hersteld van een pittige coronabesmetting - ging in drie sets onderuit tegen Federico Coria: 5-7, 4-6 en 3-6.

Griekspoor, die vorig jaar tot de tweede ronde van de US Open reikte, zette Coria direct onder druk en kreeg twee kansen om de Argentijn te breken in de openingsgame. De 30-jarige Coria bleef echter overeind en behield zijn servicegame.

In het vervolg van de eerste set kreeg de Nederlander nog slechts één breekkans, maar ook die benutte hij niet. De in Amerikaanse kleuren gehulde Coria kreeg op 6-5 voor het eerst de kans de servicegame van Griekspoor te winnen en hij had aan twee mogelijkheden genoeg. Daarmee haalde de nummer 78 van de wereld ook direct de eerste set binnen: 7-5.

We spraken Griekspoor voorafgaand aan zijn eersterondepartij: