Griekspoor direct onderuit op US Open, Brouwer komt nog in actie

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd de eerste ronde van de US Open door te komen. De 26-jarige Nederlander - net hersteld van een pittige coronabesmetting - ging in drie sets onderuit tegen Federico Coria: 5-7, 4-6 en 3-6. Griekspoor, die vorig jaar tot de tweede ronde van de US Open reikte, zette Coria direct onder druk en kreeg twee kansen om de Argentijn te breken in de openingsgame. De 30-jarige Coria bleef echter overeind en behield zijn servicegame. In het vervolg van de eerste set kreeg de Nederlander nog één breekkans, maar ook die benutte hij niet. De in Amerikaanse kleuren gehulde Coria kreeg op 6-5 voor het eerst de kans de servicegame van Griekspoor te winnen en de nummer 78 van de wereld had aan twee mogelijkheden genoeg.

Tallon Griekspoor verliest in de eerste ronde van de US Open in drie sets van Federico Coria. Na afloop spreekt hij van 'een complete offday'. - NOS

Griekspoor had moeite om aan het begin van de tweede set zijn service te behouden. Toch bleef een snelle break ook dit keer uit. Op 2-2 was het raak voor Nederlands mondiale nummer 46 en plaatste hij de eerste break van set twee. Het lukte hem echter niet door te drukken en Coria brak op 4-3 terug en trok de stand weer gelijk. De Argentijn drukte vervolgens wel door en kreeg na een dubbele fout van Griekspoor op 5-4 zijn eerste kans om de tweede set binnen te slepen. Met een mooie passeerslag benutte Coria die kans. Vroege break in derde set Coria had ook in de derde set het betere van het spel en Griekspoor raakte steeds gefrustreerder. Dat leidde tot een vroege break en een 2-0 voorsprong in de derde set voor de jongere broer van voormalig proftennisser Guillermo Coria.

Het verlies in straight sets van Tallon Griekspoor versus Federico Coria is geen verrassing. Er zat weinig flair in zijn spel en dat zijn Corona besmetting er flink in heeft gehakt is duidelijk. Eerste ronde verlies geen ramp, blijft rond 50 op ranglijst, rustig verder bouwen — Marcella Mesker (@marcellamesker) August 30, 2022