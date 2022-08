Grandslamdebutant Brouwer verrast op US Open, Griekspoor sneuvelt direct

Vorig jaar verbaasde Botic van de Zandschulp vriend en vijand door bij de US Open als kwalificatiespeler de kwartfinales te halen. Dit jaar is er weer een Nederlander die in New York vanuit de kwalificaties zomaar de tennistop uitdaagt. Gijs Brouwer heeft op de US Open zijn grandslamdebuut direct opgeluisterd met een zege. De nummer 181 van de wereld haalde de tweede ronde in New York door Adrian Mannarino met 6-3, 6-4, 6-4 te verslaan. Griekspoor kan naar huis Tallon Griekspoor slaagde er niet in om voor de vijfde keer op rij de tweede ronde van een grandslamtoernooi te bereiken. De nummer 46 van de wereld, net hersteld van een pittige coronabesmetting, boog met 5-7, 5-7, 3-6 voor Federico Coria (ATP-78).

De in Houston geboren Brouwer (26) had via drie kwalificatiewedstrijden het hoofdtoernooi bereikt. Tegen Mannarino, die zaterdag nog het toernooi van Winston-Salem won, leek Brouwer geen last van zenuwen te hebben. Hij speelde vol overtuiging en zag Mannarino steeds wanhopiger worden. Brouwer, die pas zijn tweede ATP-toernooi speelt (eerder dit jaar verraste hij al met een kwartfinaleplaats in Houston), verspeelde in de derde set nog wel een break voorsprong, maar brak, tot woede van de Fransman, op 3-3 nogmaals en maakte het daarna koelbloedig af. De Belg David Goffin of de als 26ste geplaatste Italiaan Lorenzo Musetti wordt de volgende tegenstander van Brouwer. Hij begon dit jaar als de nummer 367 van de wereld, maar is nu al zeker van plaats 148 op de nieuwe ranking. Een volgende overwinning zou hem naar plek 131 brengen. 'Complete offday Griekspoor' Eerder plaatsten Van de Zandschulp en Tim van Rijthoven zich ook al voor de tweede ronde in New York.Dat lukte Griekspoor dus niet, hij dolf het onderspit tegen de jongere broer van voormalig gravelkoning Guillermo Coria. "Een complete offday, volledig door het ijs gezakt op alle fronten", was Griekspoor na afloop duidelijk in zijn commentaar.

