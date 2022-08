Tubbergen stemt unaniem: niet meer dan 150 vluchtelingen in asielhotel

De gemeenteraad van Tubbergen, waar Albergen onder valt, heeft unaniem ingestemd met een motie over het zogenoemde asielhotel in de gemeente. In de motie staat dat de raad maximaal 100 tot 150 mensen wil huisvesten in het pand en dus geen tenten of woonunits wil op een naastgelegen terrein.

Ondertussen wordt het pand al verbouwd door het COA om het geschikt te maken voor de opvang van 150 tot 300 mensen. Naar verwachting komen de eerste asielzoekers over vier à vijf weken aan.

Dat leidde tot veel kritiek, onder meer van de inwoners van Tubbergen. Een deel ging de straat op om te protesteren tegen de opvang van asielzoekers in het hotel. Ook werd bij het pand brand gesticht.

Het gaat om Landhotel 't Elshuys, dat eerder deze maand onder een vergrootglas kwam te liggen toen bekend werd dat het COA het pand had gekocht. Het kabinet trok de vergunningverlening naar zich toe en passeerde daarbij de gemeente.

"Ons doel is om de staatssecretaris te laten zien dat we als raad gezamenlijk optrekken. Dus als coalitie en oppositie zijn we het eens", zegt CDA-raadslid Leon Oosterik bij de regionale omroep.

Morgen gaat het gemeenbestuur van Tubbergen in overleg met staatssecretaris Eric van der Burg over de opvang van asielzoekers in Albergen. Wethouder Ursula Bekhuis reageerde verheugd om de uitslag van de stemming: "Wij nemen dit mee en kunnen ons erin vinden."