Oranje-waterpolosters zeker van kwartfinales EK na zege op Griekenland

Zo sterk als Nederland begon in zijn eerste twee duels tegen gastland Kroatië en Hongarije, zo mat startte Oranje nu. De Grieken waren de laatste jaren meermaals de mindere van Oranje (zo ook in de EK-finale van 2018), maar na het eerste kwart stonden ze met 2-1 voor.

De Nederlandse waterpolosters hebben bij de EK in het Kroatische Split na een moeizaam begin ook hun derde groepswedstrijd overtuigend gewonnen. Door Griekenland met 13-8 te verslaan is Oranje al zeker van de kwartfinales en ook vrijwel zeker van groepswinst.

Vanaf de tweede periode ging het niveau omhoog bij de ploeg van de Griekse bondscoach Evangelos Doudesis. Voorin miste Nederland wat scherpte, maar dat euvel werd ook snel verholpen. Mede dankzij drie goals van Lola Moolhuijzen en Brigitte Sleeking mondde het duel alsnog uit in een ruime zege.

Groepswinst voor zwakkere opponent

Met nog twee duels te gaan is het zeker dat Nederland bij de beste vier ploegen in de groep gaat eindigen. Daarmee zijn de kwartfinales een feit. Groepswinst is voor Nederland noodzakelijk om een zwakkere tegenstander te treffen in de kwartfinales.

Donderdag is Roemenië de volgende tegenstander van Nederland, Duitsland is zaterdag de laatste opponent in de groepsfase.