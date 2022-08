Feyenoord blijft actief en haalt Argentijn Bullaude naar Rotterdam

Feyenoord heeft de volgende nieuweling verwelkomd. Aanvallende middenvelder Ezequiel Bullaude komt over van de Argentijnse club Godoy Cruz en tekent een contract tot medio 2027 in Rotterdam.

"Toen ik hoorde dat Feyenoord interesse in me had, heb ik geen moment getwijfeld. Nu ik hier ben, zal ik me natuurlijk moeten aanpassen aan het leven hier, maar wil ik wel zo snel mogelijk het beste van mezelf laten zien", aldus Bullaude.

De 21-jarige Bullaude speelde 96 officiële wedstrijden voor Godoy Cruz, de huidige nummer vier van de Argentijnse Primera División. Daarin was hij goed voor 18 goals en 9 assists.

Vijftien nieuwe spelers

Eerder versterkte Feyenoord zich met onder anderen Quinten Timber (FC Utrecht), David Hancko (Sparta Praag), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Santiago Gimenez (Cruz Azul) en Igor Paixão (Coritiba). In totaal kwamen er al vijftien nieuwe spelers naar Rotterdam.