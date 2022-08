VN wil 160 miljoen dollar ophalen voor 'ongekende klimaatcatastrofe' in Pakistan

Ook de Pakistaanse regering heeft fondsen vrijgemaakt voor noodhulp aan de getroffen gebieden. "Maar de behoefte daaraan neemt toe, net als de overstromingen", zegt secretaris-generaal Guterres, die van plan is vrijdag naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad af te reizen. Ook de premier van het land, Shehbaz Sharif, onderstreept dat er snel meer noodsteun nodig is.

Pakistan heeft net als de VN een oproep gedaan aan de internationale gemeenschap om hulp te bieden. Het land schat de schade door het noodweer op zeker 10 miljard dollar. De VS heeft inmiddels 30 miljoen dollar aan steun toegezegd, de EU stelde vorige week een steunpakket van 1,8 miljoen euro beschikbaar. Het IMF gaf eerder vandaag groen licht voor het vrijmaken van 1,1 miljard dollar, als onderdeel van een economisch steunprogramma.

Pakistan heeft een relatief lage CO2-uitstoot in vergelijking met westerse landen als Australië, de VS en landen in Europa, zo blijkt uit cijfers van wetenschappelijk dataplatform Our World in Data. Desondanks is het een van de tien landen die het meest geteisterd wordt door extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering, laat de Global Climate Risk Index zien.

Guterres roept de internationale gemeenschap daarom op tot solidariteit. "Laten we stoppen met slaapwandelen richting de vernietiging van onze planeet door klimaatverandering."

Bekijk hieronder beelden van de verwoesting die de zware regenval heeft veroorzaakt: