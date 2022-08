Apathisch Milan speelt gelijk bij Sassuolo, waar Berardi in tranen het veld verlaat

AC Milan heeft in de Serie A ook zijn tweede uitduel van het nieuwe seizoen niet gewonnen. Na de 1-1 bij Atalanta Bergamo kwam het tegen Sassuolo niet verder dan 0-0. Thuis werd eerder wel gewonnen van Udinese en Bologna.

De regerend landskampioen verloor dit kalenderjaar slechts één wedstrijd en had de vorige zes uitduels met Sassuolo gewonnen. Nu hadden de Rossoneri hun handen vol aan de Neroverdi.

Domenico Berardi, die bezig is aan zijn elfde seizoen bij Sassuolo, zag in de eerste helft een strafschop gekeerd worden door doelman Mike Maignan. Na de rust viel de international uit met een op het oog zware blessure. In tranen verliet hij het veld.