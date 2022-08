Op zoek naar nieuwe zegereeks bereikt Swiatek soepel tweede ronde US Open

Iga Swiatek heeft zonder problemen de tweede ronde van de US Open bereikt. De nummer één van de wereld rekende in New York met 6-3, 6-0 af met de Italiaanse Jasmine Paolini, de nummer 56 van de wereld.

De 21-jarige Swiatek - tweevoudig winnares van Roland Garros - zag vorige maand op Wimbledon een einde komen aan een zegereeks van 37 wedstrijden en verloor daarna drie van haar zeven wedstrijden, waarvan twee op hardcourt.

Solide partij

Tegen Paolini speelde ze een solide partij, al werd ze in de eerste set nog wel twee keer gebroken.

Paolini, die voor de negende keer in twaalf grandslamdeelnames in de eerste ronde strandde, leverde echter in totaal zeven keer haar opslag in en kon het Swiatek nooit moeilijk maken.