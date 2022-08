Zeventien kerken vangen komende tijd 255 asielzoekers Ter Apel op

Zeventien kerken in Groningen en Drenthe vangen de komende dagen in totaal 255 asielzoekers op. Dat doen ze in ieder geval tot volgende week, als de extra opvanglocatie in Zoutkamp opent. De kerken hadden hun plekken al eerder aangeboden bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), sinds zondag wordt er ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt. Binnen 48 uur hadden ze het rond bij de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Leek, Groningen. Nooit eerder vingen ze asielzoekers op, maar nu zorgen ze met een groep vrijwilligers voor "veertig heel aardige mannen". Predikant van de kerk, dominee Tom Waalewijn, voelt dit als zijn christelijke plicht: "Binnen 48 uur hadden we alles geregeld, van bedden tot vrijwilligers. De asielzoekers willen overal mee helpen en houden alles schoon." Dominee Waalewijn vindt dat deze helpende hand heel goed bij zijn kerk past:

In de Gereformeerde Kerk in Leek worden 40 asielzoekers uit Ter Apel tijdelijk opgevangen om de druk op het aanmeldcentrum te verlichten. Dominee Tom Waalewijn vindt dat deze helpende hand heel goed bij zijn kerk past. - NOS

Drijvende kracht achter deze locaties is Stichting Inlia, een christelijke organisatie uit Groningen die al dertig jaar asielzoekers in nood helpt. Inlia-directeur John van Tilborg had al eerder bedden aangeboden bij het COA om in ieder geval kwetsbaren een bed te geven. Al weken geleden hebben vrijwilligers locaties ingericht. Het COA zette echter in op grotere locaties. Afgelopen zondag ging de eerste opvang open. "De ene kerk vangt tien mensen op, de andere tientallen. Het COA zorgt voor het vervoer, wij voor de opvang." Beveiliging, iets wat het COA vaak als voorwaarde stelt, vindt de stichting niet nodig. "Wij organiseren onze opvang altijd zonder beveiligers." De stichting heeft een jarenlange ervaring met de opvang van onder anderen uitgeprocedeerde asielzoekers.