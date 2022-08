Gratis tampons en maandverband voor minima in Nieuwegein

Inwoners van Nieuwegein die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen kunnen sinds vandaag gratis menstruatieproducten ophalen bij een informatiepunt van de GGD. De gemeente volgt daarmee het voorbeeld van onder meer Rotterdam, Elst en Westland, die eerder menstruatieproducten gratis beschikbaar stelden.

"Het mag niet zo zijn dat de meiden en vrouwen in onze gemeente hier onder lijden", zegt Esra Cebbar, coördinator van de Nieuwegein Stadspas bij RTV Utrecht.

Ze heeft meer vervelende verhalen gehoord dan ze had gehoopt. Meisjes die door het gebrek aan maandverband niet naar school gaan, vrouwen die voor de zekerheid thuisblijven. "Als je er goed over nadenkt, is het vreselijk dat het nodig is. Zoveel armoede is er dus in onze stad."

Inwoners met een stadspas kunnen aanspraak maken op de producten. "Met die pas hebben 2800 huishoudens recht op korting op bijvoorbeeld zwemles en culturele activiteiten. En nu kunnen ze dus ook gratis menstruatieproducten afhalen."

Ook wethouder Armoedebeleid Guido Bamberg is blij iets te kunnen bijdragen aan een oplossing voor het probleem. "Dit is een maatregel die misschien klein lijkt, maar heel veel voor een ander kan betekenen. Daarom vonden we dat we hier als gemeente iets in moesten gaan betekenen. Inwoners hebben immers die producten gewoon nodig, daar kun je niets aan doen."

Wereldwijd probleem

Wereldwijd krijgen volgens de Wereldbank 500 miljoen meisjes en vrouwen te maken met menstruatiearmoede. Deze mensen hebben dus geen geld om elke maand tampons of maandverband te kopen. Dat is bovendien vaak moeilijk bespreekbaar, want zowel rond armoede als rond menstruatie zit schaamte.

Ook dat taboe hoopt Cebbar te doorbreken met haar project in Nieuwegein. "Zeg nou zelf, de helft van onze wereld wordt ongesteld. Dat is iets wat we moeten vieren, maar dat doen we vaak niet. Je moet je voorstellen dat sommige mensen dan te maken hebben met twee taboes. Dan heb je al weinig geld, en moet je het ook nog over je menstruatie hebben. Met deze tampons en pakken maandverband worden zij in ieder geval een heel klein beetje vooruit geholpen."