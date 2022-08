Extra flexwoningen voor statushouders, gaat dat lukken?

Om de druk op de opvang van vluchtelingen weg te nemen, moeten er dit jaar 2500 flexwoningen bij komen boven op de geplande 5000. Dat besloot het kabinet afgelopen week. De twee jaar erna wordt er ingezet op het bouwen van 15.000 flexwoningen per jaar.

Zo komt plaats vrij in de azc's voor vluchtelingen die onderdak nodig hebben na aanmelding in Nederland. De extra woningen maken deel uit van de asielopvangdeal tussen de gemeenten en het kabinet, maar of die een succes wordt is de vraag.

Vertragingen

Een flexwoning dankt zijn typeaanduiding vooral aan de verplaatsbaarheid. Doorgaans staat zo'n woning tien tot vijftien jaar, daarna kan hij ergens anders worden ingezet. Een quick fix, zo lijkt het, want een serie flexwoningen kun je snel bouwen in een fabriek. "Als het aan ons ligt, staan ze er binnen een maand of twee", zegt Joziene van de Linde, commercieel directeur bij bouwbedrijf De Meeuw in Oirschot.

Maar de praktijk is weerbarstig. "Planning is heel lastig. We gingen er bijvoorbeeld van uit dat we in juni ergens flexwoningen konden neerzetten, maar dat blijkt dan ineens oktober te zijn, of december", zegt Van de Linde.

Ze ziet vertragingen ontstaan bij onder meer het bouwrijp maken van grond, inspraakprocedures en discussies in de lokale politiek over geplande locaties en vergunningverlening. "Flexwoningen die in serie worden gebouwd, moeten steeds opnieuw worden gekeurd. Het zou enorm helpen als, net als in de auto-industrie, een bepaald type één keer wordt gekeurd. Dat scheelt een enorme papierwinkel."

Imagoprobleem

"Flexwoningen zijn vaak niet de oplossing waarop wordt gehoopt", zegt Jolien Groot van het Planbureau voor de Leefomgeving, dat in een vorige maand verschenen onderzoek vaststelde dat het nog niet echt vlot met het realiseren van flexwoningen in Nederland. "De ambities van het kabinet zijn goed, maar zijn er al langer. Tot nu toe is het nog niet gelukt er meer dan 5000 per jaar te bouwen." Meestal gaat een derde tot de helft van gebouwde flexwoningen naar statushouders.

"De woningen kampen met een imagoprobleem, de eerste flexwoningen werden van zeecontainers gemaakt. Maar dat beeld klopt niet meer. De nieuwste types zijn volwaardige woningen die tientallen jaren mee kunnen gaan."

De flexwoningen zijn eigenlijk gewone, complete woningen waar de meeste mensen alleen wonen: