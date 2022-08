Tophandbalcoach Olsson: 'Ik ben de baas bij Oranje, maar hou van samenwerken'

Begin juni stapte de IJslander Erlingur Richardsson op bij Oranje toen hij en de bond het niet eens konden worden over een nieuw contract. Olsson was daarna een van de trainers die zich aanbood om aan de slag te gaan bij Oranje.

"Ze lieten daar goed spel zien en ook hun houding was goed. Ik vond het echt leuk wat ik daar zag", spreekt de 58-jarige Zweed bij zijn presentatie op Papendal over de tiende plek van Oranje, dat volgend jaar voor de tweede keer ooit mee mag doen aan het WK.

De Nederlandse handbalmannen profileerden zich bij het afgelopen EK dusdanig goed dat de Zweedse topcoach Staffan Olsson wel oren had naar het bondscoachschap van Oranje toen deze positie onlangs beschikbaar werd.

Vanuit de spelersgroep kwam de vraag om een ervaren topcoach aan te trekken, die zijn sporen verdiend had in de handbalsport. "Dat is ook het vertrekpunt geweest", aldus technisch directeur Serge Rink. "Daar moet je dan als bond achter gaan staan en die zoektocht starten."

Na meerdere aanmeldingen en sollicitaties werd de keus gemaakt. Het werd Olsson, die als speler 357 interlands speelde en drie keer olympisch zilver veroverde. In 2012 voegde hij er nog een olympische zilveren plak aan toe als coach van het Zweedse team. Ook was hij actief bij meerdere Europese topclubs.

"Even los van zijn cv als speler en als coach, iedereen kent hem en hij straalt rust en vertrouwen uit. Daarnaast kon hij goed vertellen waarom hij Nederland wilde coachen", aldus Rink.