Evenepoel steviger in leiderstrui Vuelta na tijdritzege, Roglic nu tweede

Remco Evenepoel heeft op superieure wijze de tiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De 22-jarige Belg van Quick-Step Alpha Vinyl stak in de individuele tijdrit met kop en schouders boven de rest uit. Primoz Roglic werd op 48 seconden tweede.

Met zijn eerste ritzege in een grote ronde heeft Evenepoel zijn voorsprong in het algemeen klassement nog maar eens vergroot. Roglic, de kopman van Jumbo-Visma, schoof op naar de tweede plaats en kijkt tegen een achterstand van 2.41 minuten aan.

Race tegen de klok

Een dag na de eerste rustdag in de Vuelta stond er een race tegen de klok over bijna 31 kilometer op het programma, met start in Elche en finish in Alicante. Liefst acht renners, onder wie tweevoudig etappewinnaar Sam Bennett, gingen niet meer van start. Bij het grootste gedeelte was een positieve coronatest de reden.

De Nederlandse sprinter Boy van Poppel was de eerste die van het startpodium afrolde en ook de eerste die een tijd neerzette: 38.03. Die tijd bleef niet lang staan, al snel doken renners onder de 38 minuten.

De eerste outsider voor de ritzege die zich op het parcours begaf, was de Fransman Rémi Cavagna. Hij zette een zeer snelle tijdrit neer. Aan de finish stond er 34.18 op de klok.