Overlast in Rotterdamse wijk: 'We zijn verhuisd vanwege de vliegen'

Vleesvliegen, aasvliegen en kamervliegen zoemen constant door zijn rijtjeshuis in Heijplaat. "Ze gaan overal op zitten. Op je eten, maar ook op je lichaam. Heel irritant." Bij Groen ligt het huis vol met vliegenmeppers. Maar tegen dit aantal vliegen is geen kruid gewassen.

Sinds recyclingbedrijf N+P zes jaar geleden begon met het sorteren van PMD (plastic afval) in de Rotterdamse wijk Heijplaat, eet omwonende Rinus Groen niet meer in de tuin. De oorzaak: vliegen. Het bedrijf ontkent verantwoordelijkheid, maar voor Groen is één plus één twee. De rechter boog zich er vandaag over.

Omwonenden vertellen over de impact van de vliegenplaag in Heijplaat. - NOS

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen Wageningen (KAD) deed onderzoek en concludeerde dat er in Heijplaat wel twee keer zoveel vliegen zijn als in andere Rotterdamse wijken. En volgens het KAD zijn de vliegen afkomstig van de afvalverwerker N+P. Tussen de vleeswarenverpakkingen, melkpakken en ander plastic werden veel vliegen en vliegenlarven aangetroffen.

Voor geluid en geur bestaan normen, voor vliegen niet. We weten niet waar we aan moeten voldoen.

De milieudienst Rijnmond heeft de vergunningsvoorwaarden van N+P gewijzigd en stelt dat het recyclingbedrijf er alles aan moet doen om de vliegenoverlast voor omwonenden te verminderen. Maar daar doemt ook gelijk een juridische hobbel op. Er bestaat namelijk geen norm voor hoeveel vliegen aanvaardbaar zijn en wanneer er onomstotelijk sprake is van overlast. Wierda van N+P: "Voor geluid en geur bestaan normen, voor vliegen niet. We weten niet waar we aan moeten voldoen."

Vandaag diende de beroepszaak die N+P heeft aangespannen tegen de strengere vergunningsvoorwaarden. Wanneer de rechter uitspraak doet is nog onduidelijk.

Voor Evers-van Meurs heeft de verhuizing de stress weggenomen: "Ik heb weer rust in mijn hoofd." Maar het betekent wel dat ze niet meer in de buurt van haar schoonmoeder woont en die is daar nog elke dag verdrietig over. "Ik zie mijn kinderen en kleinkinderen veel minder, door die klerevliegjes."