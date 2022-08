Gezondheidsraad: aantal doses HPV-vaccin kan van drie naar twee

Twee doses van het HPV-vaccin zijn voldoende om antistoffen aan te maken, infecties te verminderen en om voorstadia van baarmoederhalskanker tegen te gaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad in een vandaag verschenen advies. Jongeren ouder dan 15 jaar krijgen nu nog een derde prik tegen het virus. Die is niet meer nodig, stelt de adviesraad. Twee doses zijn voor deze leeftijdsgroep effectief genoeg. Wel moet er tussen die twee prikken minimaal een half jaar zitten. Het is nu aan het kabinet om te beslissen of het advies van de Gezondheidsraad wordt overgenomen. WHO Kinderen in Nederland tussen de 10 en 15 jaar krijgen al maximaal twee doses van het HPV-vaccin. De Gezondheidsraad heeft gekeken of dit aantal ook kan worden teruggebracht. Dit onderzocht de raad naar aanleiding van een advies hierover van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eerder dit jaar. Die stelt dat één dosis voldoende bescherming biedt tegen HPV. Het WHO-advies kan van grote betekenis zijn in de strijd tegen HPV. Als er minder prikken per kind gebruikt hoeven te worden, kunnen meer kinderen het beschikbare aantal vaccins toegediend krijgen. Toch wil de Gezondheidsraad voorlopig nog vasthouden aan de twee doses in Nederland. Er is volgens de raad nog niet genoeg wetenschappelijk onderzoek dat bewijst dat één dosis net zo effectief is als twee of drie doses.

Wat is HPV? HPV staat voor het humaan papillomavirus, een virus dat seksueel overdaagbaar is. Het virus is zeer besmettelijk: acht op de tien mensen raakt er ooit mee besmet. Meestal kan je lichaam het virus binnen een of twee jaar zelf opruimen. Bij 10 tot 20 procent van de gevallen lukt dat echter niet, en kan HPV (een voorstadium van) kanker veroorzaken. Baarmoederhalskanker is de vorm die het meest voorkomt. Ook mannen kunnen kanker krijgen door het virus, zoals aan de mond, de penis en anus. Jaarlijks krijgen gemiddeld 1100 vrouwen en 400 mannen kanker door HPV.