Amper treinen, en 'dat was pre-corona stuk lastiger geweest'

Lege stations, amper treinverkeer en vooral veel mensen die op het laatste moment een alternatief moesten verzinnen voor hun geschrapte treinreis. Het besluit van de NS om vrijwel geen treinen te laten rijden heeft vandaag overal in het land gevolgen. Maar, zo wordt wel gezegd, Nederland is flexibeler en schokbestendiger dan een paar jaar geleden, dankzij de ervaring met thuiswerken in coronatijd.

Krap twee weken geleden werd bekend dat NS-personeel vandaag het werk zou neerliggen in het midden van het land, rond Utrecht en Amersfoort. Gistermiddag meldde de NS vervolgens dat de impact van de geplande actiedag zo groot was dat er in vrijwel het hele land geen NS-treinen konden rijden.

Volgens reizigersbelangenvereniging Rover kwam dat bericht te laat, waardoor de overlast voor reizigers onnodig groot was. Mensen moesten in allerijl reisplannen omgooien of kwamen vanochtend vroeg alsnog aan op een nagenoeg leeg station, simpelweg omdat ze de aankondiging niet hadden meegekregen.

Drukkere ochtendspits

Er besloten in ieder geval meer mensen dan normaal met de auto naar het werk te gaan, gezien de drukkere ochtendspits. Rond 08.30 uur stond er ongeveer 500 kilometer file. Dat was ongeveer het dubbele van wat gebruikelijk is op dinsdagochtend.

Uit een oproep van de NOS blijkt dat de problemen het grootst zijn voor mensen die geen alternatief hebben voor de trein. Zo twitterde Petra Baks gisteravond dat haar pgb'er niet naar Gouda kan komen door het schrappen van het treinverkeer. "Dus ik lig verplicht in bed."