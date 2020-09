Vrouw opgepakt om verkoop gestolen AED

De politie heeft een vrouw van 30 uit Utrecht gearresteerd omdat ze een gestolen AED probeerde te verkopen. Een bezoeker van een verkoopsite zag het apparaat vorige week te koop staan.

Hij vertrouwde het niet omdat het om een nieuw model ging. Navraag bij de AED-organisatie bevestigde zijn gevoel, waarna hij de politie waarschuwde. Die hield de aanbieder van het apparaat aan.

De AED werd volgens RTV Utrecht gestolen in de wijk Leidsche Rijn. Door de diefstal greep een burgerhulpverlener begin deze maand mis na een oproep tot reanimatie. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer is afgelopen.