Invallen bij Duitse bedrijven die worden verdacht van illegale export Rusland

De Duitse douane heeft een inval gedaan bij chemische bedrijven in een onderzoek naar de illegale export van chemicaliën naar Rusland. Centraal in het onderzoek staat het bedrijf Riol Chemie. Dat bedrijf in het noorden van Duitsland wordt verdacht van het leveren van materialen waarmee onder meer het zenuwgas novitsjok kan worden gemaakt, meldt de regionale omroep NDR.

In totaal zijn zeven bedrijven in het noorden en zuiden van Duitsland door de douane bezocht. Het vermoeden bestaat dat de bedrijven jarenlang, zonder vergunning, chemische middelen exporteerden naar Rusland.

Het onderzoek van de Duitse douane moet uitwijzen of de verdachte bedrijven inderdaad illegaal bezig waren. De bedrijven willen tegenover de NDR niet reageren op de beschuldigingen. Het is niet bekendgemaakt of er ook mensen zijn aangehouden.