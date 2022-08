Vernieuwing, verdieping en focus: NPO 1, NPO 2 en NPO 3 krijgen duidelijker eigen gezicht

De NPO wil meer wisselwerking tussen televisie, online en app, heeft het bestuursorgaan van de publieke omroep bekendgemaakt bij de seizoenspresentatie. Ook krijgen de zenders NPO 1, NPO 2 en NPO 3 een nog duidelijker eigen gezicht.

NPO 1 blijft een brede zender "die generaties bij elkaar brengt", maar gaat wel flink vernieuwen, stelt de NPO. Er komen nieuwe titels, zoals de dramaseries De stamhouder en Rampvlucht over de Bijlmerramp en het tweeluik ANKIE de olympische weduwe. Ook De Slimste Mens en Keuringsdienst van Waarde zijn volgend jaar op NPO 1 te zien en de zender gaat op zoek naar twee nieuwe grote amusementsprogramma's "die de potentie hebben om alle Nederlanders aan te spreken en daarmee ook de lastiger te bereiken groepen".

NPO 2 wordt nog meer de zender voor verdieping, verbeelding en cultuur en "mag meegroeien met de wat oudere doelgroep", aldus de NPO. Sommige programma's gaan van NPO 1 naar NPO 2, zoals Radar, Kassa en Opsporing Verzocht. Ook komen er documentaires: Een gat in mijn hart, waarin Akwasi praat met slachtoffers van de Bijlmerramp en Breuklijnen van Sinan Can, over de vier beruchtste wijken van Europa.

Bij NPO 3 komt de focus nadrukkelijker te liggen op jongeren, tot 35 jaar. De 'kraamkamerfunctie' voor nieuwe titels op NPO 3 wordt uitgebouwd. Nieuw op dat kanaal is bijvoorbeeld Poldermocro's, over de identiteitscrisis waarmee Marokkaans-Nederlandse jongeren worstelen. Voor jonge kijkers keert Waku Waku terug en kunnen kinderen online live meespelen met de Space Challenge - expeditie naar Mars van André Kuipers.

On-demand

NPO wil verder meer investeren in de app en website NPO Start, waar het aanbod van de publieke omroep online is te vinden. Daarop is straks verdieping van de verhalen op tv te vinden, evenals programma's specifiek voor on-demand-publiek.

Ook op journalistiek gebied komen er enkele programma's bij op de online-platforms., zoals Pointer Checkt (KRO-NCRV) op NPO3.nl en YouTube, en Nieuwsuur: #Ophef (NTR/NOS) op NPO Start.