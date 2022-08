Nederland voorstander van Europees verbod op visa voor Russische toeristen

"Aan de ene kant wil je graag intermenselijk contact en wil je ook een verschil maken tussen de staat Rusland en Russische burgers. Tegelijkertijd zien we dat verreweg de meeste mensen die hier komen, komen om geld uit te geven in de P.C. Hooftstraat. Dat zijn vaak rijke Russen die ook regelmatig nog aan het regime gelieerd zijn", zegt hij tegen RTL.

Nederland heeft overigens sinds april al geen enkel toeristenvisum verstrekt aan Russen. Dat komt omdat er geen personeel is om de visumaanvraag in behandeling te nemen, zegt een woordvoerder van het ministerie.

Hoekstra hoopt in Praag vooral op eenheid. Dat is noodzakelijk, omdat Russen die een visum voor een EU-land hebben, daarmee ook alle andere lidstaten kunnen bezoeken. Alleen als alle lidstaten Russische toeristen gaan weren, heeft dat effect.

Rechtstreeks vliegen van Rusland naar de EU-landen kan niet overigens meer omdat het Europese luchtruim gesloten is voor Russische vliegtuigen. De meeste Russen komen de EU over land binnen via de Baltische staten.

Het weren van Russische toeristen ligt gevoelig in de Europese Unie. Sommige landen verstrekken sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne al geen visa meer aan Russische toeristen, zoals de Baltische staten en Tsjechië.

Nederland steunt een voorstel om in de hele Europese Unie te stoppen met het uitgeven van toeristenvisa aan Russen. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft tegen RTL Nieuws gezegd dat hij daar de komende dagen in Praag over gaat praten met zijn EU-collega's.

NOS-correspondent Kysia Hekster:

"De Oekraïense president Zelensky zwengelde de discussie begin deze maand aan. Hij vroeg de EU de grenzen te sluiten voor alle Russen vanwege de oorlog in zijn land. De Estse premier nam zijn pleidooi over. "Europa bezoeken is een voorrecht, geen mensenrecht", zei ze.

Meerdere landen willen een Europese aanpak. Tsjechië en Finland, en nu dus ook Nederland, willen een stop op het uitgeven van toeristenvisa aan Russen. Maar andere landen, zoals Duitsland en Frankrijk vinden deze voorstellen veel te ver gaan. Zij zijn bang dat dit de Russen die tegen president Poetin en de oorlog zijn juist isoleert.

De krant Financial Times meldde dat er een compromis in de maak is. De EU zou een visumverdrag met Rusland uit 2007 willen opschorten. Daardoor wordt het voor Russen die naar de EU willen komen moeilijker en duurder om een visum te krijgen.

Vermoedelijk horen we morgen of de EU-ministers erin slagen om een gezamenlijk standpunt in te nemen over het niet meer verstrekken van toeristenvisa aan Russen."