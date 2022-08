Schaatsacademie Sven Kramer breidt uit naar Tilburg en Enschede

De schaatsacademie van Sven Kramer breidt uit. Komend seizoen zit de academie niet meer alleen in Thialf, maar ook in Tilburg en Enschede. Doel van de Olympisch kampioen is om de jeugd te stimuleren en motiveren om te gaan schaatsen.

Kramer is twee jaar geleden met zijn Sven Kramer academie (SKA) in Heerenveen begonnen, nadat hij opmerkte dat steeds minder kinderen het ijs op gaan. Hij wil er met zijn academie voor zorgen dat iedereen in Nederland voor zijn of haar 12e op zijn minst één keer op schaatsen heeft gestaan.

Bij de academie krijgen kinderen en volwassenen les van instructeurs die worden opgeleid door de Sven Kramer Academie. De eerste twee jaar van de SKA in Heerenveen waren een succes en daarom breidt de academie nu uit met de SKA Tilburg en de SKA Twente.

Trots op nieuwe stap

Douwe de Vries, vriend van Kramer en directeur van de academie, is trots op de nieuwe stap. "Door de Sven Kramer Academie te koppelen aan de geweldige organisaties in Tilburg en Enschede zorgen we ervoor dat we meer kinderen en volwassenen in Nederland op het ijs krijgen", zegt hij tegen Omrop Fryslân.

Kramer is zelf aanwezig bij de opening van de academies, op 1 oktober in Tilburg en op 8 oktober in Enschede.