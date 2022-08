Amsterdam gaat duizend asielzoekers opvangen op cruiseschip

De gemeente Amsterdam gaat op een cruiseschip duizend asielzoekers opvangen. Het schip komt in het Westelijk Havengebied te liggen en het is de bedoeling dat de eerste mensen er op 1 oktober aankomen. Burgemeester en wethouders zeggen dat de capaciteit mogelijk wordt uitgebreid naar 1500 bedden.

Het schip blijft minimaal zes maanden in de haven liggen, heeft de gemeente afgesproken met het kabinet. Als het nodig is, wordt die termijn verlengd. Als tegenprestatie gaat het Rijk helpen met de bouw van 2500 tot 3000 flexwoningen in de stad, net als het in Utrecht heeft gedaan toen die stad vooropliep bij de opvang van asielzoekers.

"De situatie in Ter Apel is hartverscheurend. We moeten het tekort aan opvanglocaties nu met elkaar oplossen, zodat vluchtelingen een plek vinden. Amsterdam is bereid om naast de inspanning die de stad al doet hier nog een extra bijdrage aan te leveren. De opvang op het cruiseschip is alleen een oplossing voor de korte termijn", zegt wethouder Groot Wassink.

Het Rijk betaalt de kosten van de opvang op het schip en het COA is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Amsterdam, dat ongeveer 882.000 inwoners heeft, vangt op dit moment 2100 asielzoekers op. Dat worden er in oktober dus 3100.