Minister De Jonge: coronatestkrapte duurt nog weken

Het blijft nog een tijd moeilijk om een coronatest te krijgen bij de GGD. "Deze weken zullen krap zijn", zei minister De Jonge voorafgaand aan de ministerraad.

De krapte zit in de laboratoriumcapaciteit om tests te analyseren, zegt De Jonge. Om die uit te breiden sloot hij eind vorige maand contracten met Duitse labs en daar komt nu een Belgisch laboratorium bij.

Op dit moment kunnen dagelijks 30.000 mensen worden getest. Eind deze maand moet dat 50.000 zijn, verwacht de minister. Eind oktober hoopt hij op 70.000 te zitten.

Gisteren bleek dat het vrijwel onmogelijk is om een afspraak te krijgen voor een GGD-coronatest. Op slechts vier van de honderd testlocaties was nog ruim voldoende plek.

Voorrang voor beroepsgroepen

Op de vraag of er een soort voorrangsregeling komt voor mensen in cruciale beroepen zoals de zorg of het onderwijs, wilde De Jonge nog geen antwoord geven. "We zijn er hard mee bezig, maar de puzzel is nog niet gelegd."

Eerder deze week zei de minister dat hij vandaag uitsluitsel hoopte te geven hierover. "Het is complex, want voorrang voor de een, is vertraging voor de ander."

In Friesland hebben zorginstellingen eigenstandig al afgesproken met de GGD dat zorgmedewerkers voorrang kunnen krijgen. Ook schakelen sommige bedrijven en instellingen commerciële aanbieders in om hun personeel te laten testen.

De Jonge vindt dat geen goed idee, zei hij. "Ieder voor zich is geen oplossing." Bovendien gaat het volgens de minister bij commerciële partij vaak om een onbetrouwbare sneltest. En als het wel een normale betrouwbare test is "dan is dat labcapaciteit die de GGD zou kunnen gebruiken".